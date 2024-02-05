В Тольятти прошел Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью

В Самарской области завершился Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью, который проходил на базе ОМОН "Орлан" регионального управления Росгвардии в Тольятти.

В состязаниях, которые проходили в течение трех дней, принимали участие более 80 сотрудников и военнослужащих из всех 14 регионов ПФО. В первый день офицеры силового ведомства соревновались в стрельбе из табельного оружия — им необходимо было выполнить несколько упражнений из пистолета Макарова. На второй день стражи правопорядка демонстрировали навыки плавания — в зависимости от возрастной категории, участникам состязаний нужно было проплыть 300, 200 или 100 метров. В завершающий, третий день, состоялась лыжная гонка на 10 и 5 км.

Начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа Росгвардии полковник Сергей Аристов высоко оценил уровень подготовки спортсменов: "Военнослужащие и сотрудники показали очень хорошие результаты. Впервые в этом году у участников чемпионата по зимнему офицерскому троеборью появилась возможность сдать норматив на звание "мастера спорта" — по итогам соревнований оно будет присвоено девяти офицерам".

Представителям команд и спортсменам, продемонстрировавшим лучшие показатели, вручили кубки победителей.

В конце февраля лучшие спортсмены будут отстаивать честь Приволжского округа на чемпионате Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью, который состоится в Новосибирской области.