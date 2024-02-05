На тольяттинку возбудили уголовное дело из-за убийства своей собаки

В Тольятти 48-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о жестоком обращении с животным. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, 31 января 2024 г. женщина выбросила с верхнего этажа многоквартирного дома свою собаку. От полученных травм животное погибло.

1 февраля информация о жестоком обращении с животным появилась в интернете, на нее обратила внимание прокуратура. А 2 февраля возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ.