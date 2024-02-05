На тольяттинку возбудили уголовное дело из-за убийства своей собаки

В Тольятти 48-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о жестоком обращении с животным. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, 31 января 2024 г. женщина выбросила с верхнего этажа многоквартирного дома свою собаку. От полученных травм животное погибло.
1 февраля информация о жестоком обращении с животным появилась в интернете, на нее обратила внимание прокуратура. А 2 февраля возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.