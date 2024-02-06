На капремонт дороги в Большеглушицком районе выделили свыше 460 млн рублей

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу общего пользования "Самара — Большая Черниговка" — Южный на участке км 0+000 — км 15+000, расположенную в Большеглушицком районе.