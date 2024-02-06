"ФлагманВет" спас израненную собаку со льда Волги

Вечером в воскресенье, 4 февраля, поступила срочная информация: около шестого причала в Самаре обнаружили окровавленную собаку. Она находилась на отдалении от берега, рядом с полыньей, была напугана и не подпускала к себе людей.

Сотрудники службы спасения животных "ФлагманВет" выехали незамедлительно. Когда они прибыли на место, то увидели, что по ненадежному льду к собаке не подойти. Рядом оказалось судно на воздушной подушке, на котором спасателей доставили к собаке. Она металась по снегу, оставляя кровавые следы и страдая от боли, и приблизившихся людей встретила недружелюбно. Тогда спасатели применили седацию — собака успокоилась, боль утихла. Так ее смогли завернуть в одеяло и отнести на борт "подушки".

Вернувшись на берег, спасатели доставили собаку в госпиталь "ФлагманВет". Там животному оказали первую помочь и обработали раны. Их оказалось очень много, включая сложные рваные и скальпированные раны. Ветеринарные специалисты полагают, что собака, — ее назвали Эльза, — пострадала в битве с сородичами. Кроме того, животное получило переохлаждение. Теперь Эльзе предстоит непростой и долгий путь лечения.