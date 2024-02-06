"ФлагманВет" спас израненную собаку со льда Волги

Вечером в воскресенье, 4 февраля, поступила срочная информация: около шестого причала в Самаре обнаружили окровавленную собаку. Она находилась на отдалении от берега, рядом с полыньей, была напугана и не подпускала к себе людей.
Сотрудники службы спасения животных "ФлагманВет" выехали незамедлительно. Когда они прибыли на место, то увидели, что по ненадежному льду к собаке не подойти. Рядом оказалось судно на воздушной подушке, на котором спасателей доставили к собаке. Она металась по снегу, оставляя кровавые следы и страдая от боли, и приблизившихся людей встретила недружелюбно. Тогда спасатели применили седацию — собака успокоилась, боль утихла. Так ее смогли завернуть в одеяло и отнести на борт "подушки".
Вернувшись на берег, спасатели доставили собаку в госпиталь "ФлагманВет". Там животному оказали первую помочь и обработали раны. Их оказалось очень много, включая сложные рваные и скальпированные раны. Ветеринарные специалисты полагают, что собака, — ее назвали Эльза, — пострадала в битве с сородичами. Кроме того, животное получило переохлаждение. Теперь Эльзе предстоит непростой и долгий путь лечения.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.