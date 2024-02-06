В Самарской области прошел семейный мастер-класс "Будь заметен на дороге"

Учащиеся городской школы-интернат города Новокуйбышевска вместе с родителями посетили мастерскую по изготовлению световозвращающих элементов, передает пресс-служба облГИБДД.

"Любовь родителей к детям — это не просто вкусно накормить, красиво одеть, обуть, но и научить безопасному поведению на улицах города. Все семьи разные, но объединены общими интересами, ценностями и любовью. Дети при изготовлении поделок вместе с папами и мамами чувствуют тепло, заботу близких и понимают, что это важное занятие, полезное для них самих и окружающих", - отмечается в сообщении.

Совместно с инспектором Госавтоинспекции и педагогами участники мастер-класса изготовили световозвращающие звездочки и капли, которые будут светиться в темное время суток на их верхней одежде, рюкзаках и оберегать в дорожной среде.