16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продукция Новокуйбышевского завода масел и присадок вошла в топ конкурса "100 лучших товаров России" Самарские предприятия "Роснефти" помогают орнитологам изучать орлана-белохвоста С 20 по 23 сентября в Тольятти и Самаре пройдет девятый международный экологический конгресс Новокуйбышевские нефтехимики завершили лето спортивными стартами Волонтеры Новокуйбышевской нефтехимической компании провели экологический забег

Нефтехимия ТЭК

Санаторий "Тольяттиазота" "Надежда" отметил 25-летний юбилей

ТОЛЬЯТТИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Санаторию "Надежда", входящему в структуру ТОАЗа, исполнилось 25 лет. В честь юбилея состоялись торжественные мероприятия и награждение лучших сотрудников. Три специалиста учреждения удостоены благодарности Министерства здравоохранения Самарской области.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Почетными грамотами за культуру обслуживания, многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие санатория награждены 36 сотрудников "Надежды". Благодарностью Министерства здравоохранения отмечены врач функциональной диагностики Любовь Куликова, медицинская сестра Евгения Мельникова и заведующая диагностическим отделением кандидат медицинских наук Наталья Саликова.

В настоящее время в штате "Надежды" около 50 медицинских работников, включая врачей высшей квалификации и кандидатов наук. Санаторий предоставляет более 150 лечебных, общеукрепляющих и диагностических процедур. Он отмечен российскими и международными наградами — "Хрустальный дельфин" и "Хрустальная капля", а также золотыми и серебряными медалями международного форума "Здравница" за лучшие санаторно-курортные технологии.

Ежегодно лечение в "Надежде" проходят более 4 000 человек из разных городов России. Современное техническое оснащение и высококвалифицированные специалисты позволяют говорить об областном уровне учреждения. Это доказывает и неоднократное подтверждение категории "три звезды", впервые присвоенной санаторию в 2014 году.

Для сотрудников ТОАЗа и членов их семей предусмотрена система льготных путевок со скидкой до 90%.

"Санаторий "Надежда" обладает многолетним опытом работы и продолжает активно развиваться. Расширяется география клиентов, увеличивается количество врачей, появляется новое физиотерапевтическое оборудование и процедуры. Благодарю коллектив санатория за добросовестное и неравнодушное отношение к своему делу, а пациентов — за то, что выбираете нас и доверяете нам свое здоровье", — отметил главный врач санатория "Надежда" Александр Пополитов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3