Санаторий "Тольяттиазота" "Надежда" отметил 25-летний юбилей

Санаторию "Надежда", входящему в структуру ТОАЗа, исполнилось 25 лет. В честь юбилея состоялись торжественные мероприятия и награждение лучших сотрудников. Три специалиста учреждения удостоены благодарности Министерства здравоохранения Самарской области.
Почетными грамотами за культуру обслуживания, многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие санатория награждены 36 сотрудников "Надежды". Благодарностью Министерства здравоохранения отмечены врач функциональной диагностики Любовь Куликова, медицинская сестра Евгения Мельникова и заведующая диагностическим отделением кандидат медицинских наук Наталья Саликова.
В настоящее время в штате "Надежды" около 50 медицинских работников, включая врачей высшей квалификации и кандидатов наук. Санаторий предоставляет более 150 лечебных, общеукрепляющих и диагностических процедур. Он отмечен российскими и международными наградами — "Хрустальный дельфин" и "Хрустальная капля", а также золотыми и серебряными медалями международного форума "Здравница" за лучшие санаторно-курортные технологии.
Ежегодно лечение в "Надежде" проходят более 4 000 человек из разных городов России. Современное техническое оснащение и высококвалифицированные специалисты позволяют говорить об областном уровне учреждения. Это доказывает и неоднократное подтверждение категории "три звезды", впервые присвоенной санаторию в 2014 году.
Для сотрудников ТОАЗа и членов их семей предусмотрена система льготных путевок со скидкой до 90%.
"Санаторий "Надежда" обладает многолетним опытом работы и продолжает активно развиваться. Расширяется география клиентов, увеличивается количество врачей, появляется новое физиотерапевтическое оборудование и процедуры. Благодарю коллектив санатория за добросовестное и неравнодушное отношение к своему делу, а пациентов — за то, что выбираете нас и доверяете нам свое здоровье", — отметил главный врач санатория "Надежда" Александр Пополитов.
Последние комментарии
Спасибо за поправку. Исправили
Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!