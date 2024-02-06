"Жигулевское море" под парусами

В Тольятти прошел Чемпионат России по сноукайтингу и марафон "Жигулевское море", где официальным партнером мероприятия выступило ПАО "КуйбышевАзот".

В первые дни февраля белоснежную акваторию Жигулевского водохранилища, скованную льдом, украсили сотни разноцветных парусов. Так ярко в Тольятти стартовал Чемпионат России по сноукайтингу и марафон "Жигулёвское море". Каждому из участников Чемпионата предстояло как можно быстрее на лыжах или сноуборде преодолеть снежную дистанцию. Тягловой силой для человека в данном случае служит специальный парашют, который называют кайтом.

По словам организатора мероприятия Евгении Котляровой, с каждым годом все больше россиян встают под кайт, чтобы получить удовольствие от стремительного "полета" по снегу. Тут и спортивный азарт, и драйв, и адреналин. Сноукайтингу все возрасты покорны. "В соревнованиях принимали участие люди разных поколений. Есть молодые люди, которым только исполнилось 14 лет, а самому старшему спортсмену — 74 года. Мне кажется, это вообще волшебство какое-то!" — рассказала Евгения Котлярова.

На выходных, 3 и 4 февраля, к профессиональным спортсменам присоединились любители зимних видов парусного спорта, в том числе зимнего виндсерфинга и крыльев — вингов. Удовольствие от "танцев на ветру" — так не редко называют сноукайтинг, получили и спортсмены, и зрители. Как шутили участники соревнований: "Организаторы Чемпионата России проплатили подписку на погоду! Причем выбрали повышенный тариф, чтобы наверняка дуло все дни!". И действительно, все 15 гонок чемпионата прошли при идеальном покрытии, стабильном ветре и легком морозце. "Тольятти идеально подходит для проведения парусных соревнований", — отметила Евгения Котлярова.

Зрители не только любовались яркими воздушными змеями, парящими в небе над Жигулевским морем, и болели за сноукайтеров, но и активно участвовали в зимнем фестивале "ВьюгаФест", что на два выходных дня захватил новую городскую набережную и радовал горожан разнообразными забавами. Горожане говорят, что на праздник собралось не меньше людей, чем ежегодно приходит на гуляния в День города. Развлечения были и для больших, и для маленьких. Хочешь — бери штурмом ледяной городок и катайся с горок. Можешь удивить своих знакомых необычным фото, сделанным в специальной фотозоне. Любуйся фаер-шоу или шаманскими танцами под перестук бубнов. Все желающие могли погладить настоящего северного оленя, который как будто прибежал из сказки про Снежную Королеву.

Фестиваль полностью оправдал свое название, но на празднике всем было тепло. Друг друга сменяли открытые спортивные тренировки и различные спортивные состязания. На ВьюгаФест даже провели забег "Нормальные люди бегают". Спортсменам предстояло преодолеть по льду и снегу целый километр. Все, кто сумел достичь финиша, получили награду — теплый шарф-бафф.

По словам организаторов, участники четырехдневного спортивного праздника в полной мере оценили не только красоту Жигулевского моря и уникальность этой спортивной площадки, но и многочисленные достоинства новой тольяттинской набережной.

Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот":

"На протяжении многих десятилетий наша компания участвует в развитии парусного спорта Тольятти и Самарской области. Мы создаем для этого все необходимые условия. Предприятием был специально построен современный яхт-клуб "Дружба", в котором занимаются парусным спортом как юные, так и опытные спортсмены.

И для нас особенно важно быть партнерами Чемпионата России по сноукайтингу и фестиваля "Жигулевское море", которые проходят на новой благоустроенной набережной Автозаводского района. Мероприятие уже по праву может считаться визитной карточкой нашего города, который год за годом доказывает, что имеет все основания считаться парусной столицей независимо от времени года — и летом, и зимой".