Высокие технологии из Китая: гибридные автомобили премиум-класса доступны по специальной программе

Российским автолюбителям предлагают воспользоваться партнёрской программой финансирования высокотехнологичных премиальных автомобилей китайского бренда SERES AITO.
Акция запущена лизинговой компанией CARCADE в сотрудничестве с официальным дистрибьютором SERES в России — АО "МБ РУС", предоставляющим выгоду от 11% от розничной стоимости автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках специальной лизинговой программы к приобретению доступны все модели бренда SERES, реализуемых партнёрами розничной сети АО "МБ РУС" на территории РФ. Бренд SERES AITO в настоящее время представлен двумя последовательными гибридами — это стильный спортивный кроссовер M5 и комфортный внедорожник бизнес-класса M7. При оформлении лизинга любой модели клиентам CARCADE доступна скидка в размере от 11%. Например, цена SERES AITO M7 с учётом корпоративной скидки на лизинг составит от 6 880 000 руб.
Организатор партнёрской программы финансирования — компания АО "МБ РУС" — является эксклюзивным дистрибьютором SERES Group в России и одним из ведущих экспертов в продажах и послепродажном обслуживании, предлагающим клиентам по всей стране как легковые автомобили премиальных брендов, так и коммерческую технику. На все автомобили SERES AITO, реализуемые через собственную розничную сеть АО "МБ РУС", действует гарантия от завода-изготовителя с возможностью обслуживания у партнёров по всей стране. Сотрудничество CARCADE с "МБ РУС" гарантирует приоритетный доступ и бронирование автомобилей, доступных для приобретения в лизинг, из наличия и поставки. Исходя из запроса клиента финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором подходящей модели и модификации в любом регионе России.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.