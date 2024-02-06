Высокие технологии из Китая: гибридные автомобили премиум-класса доступны по специальной программе

Российским автолюбителям предлагают воспользоваться партнёрской программой финансирования высокотехнологичных премиальных автомобилей китайского бренда SERES AITO.

Акция запущена лизинговой компанией CARCADE в сотрудничестве с официальным дистрибьютором SERES в России — АО "МБ РУС", предоставляющим выгоду от 11% от розничной стоимости автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках специальной лизинговой программы к приобретению доступны все модели бренда SERES, реализуемых партнёрами розничной сети АО "МБ РУС" на территории РФ. Бренд SERES AITO в настоящее время представлен двумя последовательными гибридами — это стильный спортивный кроссовер M5 и комфортный внедорожник бизнес-класса M7. При оформлении лизинга любой модели клиентам CARCADE доступна скидка в размере от 11%. Например, цена SERES AITO M7 с учётом корпоративной скидки на лизинг составит от 6 880 000 руб.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания АО "МБ РУС" — является эксклюзивным дистрибьютором SERES Group в России и одним из ведущих экспертов в продажах и послепродажном обслуживании, предлагающим клиентам по всей стране как легковые автомобили премиальных брендов, так и коммерческую технику. На все автомобили SERES AITO, реализуемые через собственную розничную сеть АО "МБ РУС", действует гарантия от завода-изготовителя с возможностью обслуживания у партнёров по всей стране. Сотрудничество CARCADE с "МБ РУС" гарантирует приоритетный доступ и бронирование автомобилей, доступных для приобретения в лизинг, из наличия и поставки. Исходя из запроса клиента финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором подходящей модели и модификации в любом регионе России.