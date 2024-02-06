Страховой Дом ВСК обучит робототехнике и починит машину времени на выставке "Россия"

С 6 по 16 февраля на форуме-выставке "Россия" в павильоне № 71 "Умные финансы" проходят трековые дни Страхового Дома ВСК — период демонстрации самых ярких сервисно-страховых решений для всей семьи. В течение 11 дней гости смогут принять участие в мастер-классах для взрослых и детей, пройти обучающие игры и квесты, а партнеры ВСК — посетить клиентские эвенты и экскурсии.
В рамках трековых дней в ВСК запланировали более 30 активностей как для взрослых, так и для детей. Гости смогут погрузиться в тонкости финансовой грамотности и современных страховых решений с помощью интерактивного квеста "Петля времени". Чтобы его пройти, необходимо выполнить различные задания — найти в павильоне портал из прошлого в настоящее, ответить на непростые вопросы, научиться разбираться в технологиях настоящего и будущего. По завершении игры участники получат памятные сувениры от ВСК.
Юные гости форума смогут посетить мастер-классы по робототехнике и мозаике, росписи чашек, созданию калейдоскопов, школьники — обучиться рисунку по дереву. Взрослые посетители в это время могут попробовать себя в создании принтов для футболок ко Дню всех влюбленных, создать своими руками авторские браслеты из кожи. Также эксперты ВСК расскажут детям и подросткам о финансовой безопасности и помогут погрузиться в мир страхового бизнеса в рамках "Экскурсии в мир страхования" от корпоративного университета страховщика. Все эти активности направлены на приобретение новых навыков, повышение финансовой грамотности детей и взрослых.
Для партнеров на стенде предусмотрены бизнес-активности — экскурсия по павильону Умные финансы, лекция от приглашенного спикера по теме страхового бизнеса.
Также важной частью трековых дней станут корпоративные мероприятия для сотрудников ВСК, в том числе из региональных филиалов компании — познавательные экскурсии по павильону, приуроченные ко дню рождения ВСК (11 февраля), мастер-классы, конкурсы.
С момента открытия выставки павильон "Умные финансы" посетило более 150 тыс. человек, а в период с 6 по 16 февраля ожидается еще не менее 15-16 тыс. гостей. После завершения трековых дней у гостей форума также будет возможность принять участие в специальных мероприятиях компании — обучающих программах, семейных играх, деловых играх, мастер-классах для взрослых и детей.
"Россия" — международная выставка-форум, где представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке ВДНХ. В течение 161 дня гости форума смогут посетить 131 экспозицию.
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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