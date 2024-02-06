Страховой Дом ВСК обучит робототехнике и починит машину времени на выставке "Россия"

С 6 по 16 февраля на форуме-выставке "Россия" в павильоне № 71 "Умные финансы" проходят трековые дни Страхового Дома ВСК — период демонстрации самых ярких сервисно-страховых решений для всей семьи. В течение 11 дней гости смогут принять участие в мастер-классах для взрослых и детей, пройти обучающие игры и квесты, а партнеры ВСК — посетить клиентские эвенты и экскурсии.

В рамках трековых дней в ВСК запланировали более 30 активностей как для взрослых, так и для детей. Гости смогут погрузиться в тонкости финансовой грамотности и современных страховых решений с помощью интерактивного квеста "Петля времени". Чтобы его пройти, необходимо выполнить различные задания — найти в павильоне портал из прошлого в настоящее, ответить на непростые вопросы, научиться разбираться в технологиях настоящего и будущего. По завершении игры участники получат памятные сувениры от ВСК.

Юные гости форума смогут посетить мастер-классы по робототехнике и мозаике, росписи чашек, созданию калейдоскопов, школьники — обучиться рисунку по дереву. Взрослые посетители в это время могут попробовать себя в создании принтов для футболок ко Дню всех влюбленных, создать своими руками авторские браслеты из кожи. Также эксперты ВСК расскажут детям и подросткам о финансовой безопасности и помогут погрузиться в мир страхового бизнеса в рамках "Экскурсии в мир страхования" от корпоративного университета страховщика. Все эти активности направлены на приобретение новых навыков, повышение финансовой грамотности детей и взрослых.

Для партнеров на стенде предусмотрены бизнес-активности — экскурсия по павильону Умные финансы, лекция от приглашенного спикера по теме страхового бизнеса.

Также важной частью трековых дней станут корпоративные мероприятия для сотрудников ВСК, в том числе из региональных филиалов компании — познавательные экскурсии по павильону, приуроченные ко дню рождения ВСК (11 февраля), мастер-классы, конкурсы.

С момента открытия выставки павильон "Умные финансы" посетило более 150 тыс. человек, а в период с 6 по 16 февраля ожидается еще не менее 15-16 тыс. гостей. После завершения трековых дней у гостей форума также будет возможность принять участие в специальных мероприятиях компании — обучающих программах, семейных играх, деловых играх, мастер-классах для взрослых и детей.

"Россия" — международная выставка-форум, где представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке ВДНХ. В течение 161 дня гости форума смогут посетить 131 экспозицию.