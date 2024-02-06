В Самаре ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи

В Самаре начали доследственную проверку из-за падения снега с крыши дома на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 13:30 6 февраля наледь упала с крыши дома на ребенка. Пострадавшую девочку доставили в больницу.
Кроме того, надзорное ведомство проверит соблюдение собственником здания законодательства о благоустройстве.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!