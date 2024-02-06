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Хоккей Спорт

"Ладья" во втором матче одолела "Молот"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Ладьи" со второй попытки одолели гостей из Перми.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

После вчерашнего поражения от "Молота" в серии буллитов тренеры "Ладьи" заметно перетряхнули сочетания пятерок перед повторным матчем. Кроме того, в составе появились Глеб Булычев, Андрей Шалимов, Алексей Васильков и Денис Ермолович, заменившие травмированного Артема Жомова, а также Матвея Кривоножкина, Илью Колоярова и Александра Захарина.

Тольяттинцы резво взялись за дело и уже на 3-й минуте открыли счет — бросок Максима Власова не достиг створа, но снаряд тут же подобрал Александр Государев и поразил открытый угол. 1:0. Правда, "Молот" быстро отыгрался усилиями Артура Ярашева, который в касание замкнул тонкую передачу Егора Колесникова на дальнюю штангу. 1:1. К середине периода хоккеисты "Ладьи" вновь оказалась впереди — на этот раз Александр Пономарев вкатился в зону, оставил шайбу Алексею Василькову и 29-й номер волжан со средней дистанции пальнул точно в дальнюю "девятку". 2:1. Вскоре пермская "молодежка" осталась вчетвером и подопечные Сергея Лопушанского этим воспользовались сполна. Камиль Галимуллин с пятака отправил еще одну шайбу в ворота Георгия Мешковского, реализовав численное преимущество, и благодаря этому "Ладья" увеличила отрыв — 3:1.

Во втором периоде инициативой владели пермяки, но им никак не удавалось пробить голкипера хозяев Данилу Овчарика. Не помогли "Молоту" и три подряд удаления у тольяттинской команды — в меньшинстве "Ладья" была надежна в защите и не позволила сопернику с берегов Камы даже сократить отставание до минимума. Волжане по ходу всей двадцатиминутки явно не форсировали события и играли с оглядкой на оборону, выжидая ошибку со стороны "Молота".

В заключительной трети тольяттинцы отодвинули основные действия подальше от своих ворот и 50-й минуте блеснули при игре в большинстве. Кариму Вафину удался прицельный бросок от синей линии, и шайба вонзилась в сетку — 4:1. В итоге этот результат продержался на табло до самой финальной сирены и позволил "Ладье" оформить путевку в плей-ин МХЛ за шесть матчей до завершения регулярного чемпионата.

Следующий поединок тольяттинский коллектив проведет 11 февраля на своем льду и оппонентом станет казанский "Ирбис".

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