В Самарской области прекращено движение всех видов транспортных средств на участке трассы М-5 "Урал" из-за непогоды

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С 03:00 (МСК) по 13:00 (МСК) 7 февраля временно прекращено движения всех транспортных средств на участке км 93 — км 126 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Оренбургу, сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".