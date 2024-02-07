В Самарской области приостановлено движение маршрутного транспорта между городами

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В среду, 7 февраля, с 9:00 до 18:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильным боковым ветром, снегопадом, ограниченной видимостью) по рекомендации ГИБДД приостановлено движение маршрутного транспорта по автомобильным дорогам Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.