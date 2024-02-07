Ночью автомобиль Mazda загорелся в Зубчаниновке

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В среду, 7 февраля, в 1:16 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома № 1 на ул. Опытная в п. Зубчаниновка, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.