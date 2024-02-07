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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" — победители конкурса "Лидеры природоохранной деятельности России"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские нефтеперерабатывающие заводы НК "Роснефть" в очередной раз стали победителями Всероссийского экологического конкурса "Лидер природоохранной деятельности России". Высшие награды получили Куйбышевский, Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть". Деятельность всех предприятий Компании направлена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Сызранский НПЗ победил в номинации "Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности". В 2023 году экологическая лаборатория завода успешно прошла процедуру подтверждения компетентности. Экспертная проверка показала, что лаборатория полностью соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" и критериям аккредитации. На заводе успешно реализуются экологические проекты по повышению надёжности трубопроводов, эффективному управлению водными ресурсами, рекультивации земель, восполнению биоресурсов в регионе присутствия.

На предприятии в круглосуточном режиме ведется мониторинг состояния воздушной среды, воды и почвы, который выполняют три современных стационарных и один передвижной экологические посты, а также мобильная лаборатория.

Сотрудники санитарной лаборатории Сызранского НПЗ в 2023 году выполнили около 300 тыс. различных анализов, в том числе воды, воздуха, почвы и грунта.

Куйбышевский НПЗ одержал победу в номинации "За экологическую ответственность". На заводе реализуется масштабная инвестиционная программа модернизации производственных мощностей. Благодаря переводу установок на природный газ, запуску новых промышленных объектов, а также проведенным природоохранным мероприятиям нагрузка на атмосферу снизилась в 2,5 раза за последние несколько лет. Забор воды из природных источников сократился на 20%. Объём сточных вод снизился на 10%. В результате модернизации блоков оборотного водоснабжения, реконструкции водозабора и водоводов, доля оборотной воды в водоснабжении предприятия превысила 91%. Общий объём вложений предприятия в охрану окружающей среды за последние шесть лет превысил 12 млрд рублей.

Новокуйбышевский НПЗ активно реализует комплексную экологическую программу. За последние пять лет завод снизил нагрузку на окружающую среду на 19%, количество образующихся отходов на 58%. Использование оборотной воды на предприятии возросло до 96%. На заводе выстроена многоуровневая система экологического контроля в режиме реального времени, которая позволяет предприятию обладать актуальной информацией о состоянии окружающей среды в зоне влияния и в оперативном порядке принимать меры по предотвращению возможного негативного воздействия.

На всех предприятиях "Роснефти" активно внедряются природоохранные технологии, реализуются масштабные экологические инициативы. Работники дочерних обществ Компании — активные участники всероссийских экологических акций "Кедры России", "Вода России", "Зелёная весна", "Час Земли". За 2023 год волонтёры Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского нефтеперерабатывающих заводов высадили 14 тыс. саженцев дубов, сосен, кедров, берёз на территориях парков и скверов, лесничеств Самарского региона. В акваторию Волги по итогам 2023 года было выпущено 225 тыс. мальков ценных пород рыб — сазана, стерляди, толстолобика, судака.

Для воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе на заводах реализуются социально-просветительские проекты. Организуются экскурсии, творческие конкурсы, акции экологической направленности.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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