В центре Самары 10 февраля ограничат движение на двух улицах

В связи с проведением 10 февраля Дня памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей, в указанную дату с 07:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по двум улицам, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничение введут на следующих участках:

— по улице Пионерской на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина;

— по улице Куйбышева на участке от улицы Пионерской до улицы Комсомольской.

"Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 20:00 9 февраля до 13:00 10 февраля 2024 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств", - уточнили в ведомстве.