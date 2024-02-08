В Тольятти загоревшийся автомобиль тушили 8 человек

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В среду, 7 февраля, в 18:19 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании Lada Kalina напротив дома № 10 по ул. Льва Толстого в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.