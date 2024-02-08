В Самарской области пожилых людей от одиночества спасает национальный проект "Демография"

В Самарской области более 880 одиноких пожилых людей получили уход и заботу в приемных семьях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Регион одним из первых в Российской Федерации еще в 2009 году начал работу по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Сегодня эта форма устройства одиноких граждан реализуется в рамках национального проекта "Демография", который по решению президента России Владимира Путина направлен на выстраивание системы долговременного ухода, предоставление людям, нуждающимся в посторонней помощи, сбалансированного социального обслуживания и необходимой помощи, сохранение активного долголетия граждан старшего поколения.

Поддержка тех, кто нуждается в помощи, одна из ключевых задач, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В своем глава региона неоднократно отмечал, что за последние годы в губернии существенно расширили объемы и круг получателей социальной поддержки. "Человекоцентричность — вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах", — говорит Дмитрий Азаров.

Для создания приемной семьи для пожилого человека необходимо соблюсти несколько условий. Так, желающие создать такую семью и одинокий человек не могут быть близкими родственниками, все совершеннолетние члены семьи должны быть согласны на совместное проживание с пожилым человеком. Подробнее о технологии можно узнать, обратившись в комплексный центр социального облуживания по месту жительства.

В прошлом году в Самарской области более 220 одиноких пожилых людей и людей с инвалидностью проживали в комфортных домашних условиях в приемных семьях.

В настоящее время в Самарском КЦСОН реализуется еще один социально значимый проект — "Приходящий друг". Суть проекта в том, что для одиноко проживающих людей старшего возраста находится друг-ровесник. Как правило, друзьями становятся активные пожилые люди, которые занимаются "серебряным" волонтерством. Одна из участниц этого проекта Мария Васильевна Кочергина, будучи волонтером, познакомилась с Гульфарый Якуповной Субеевой. В рамках проекта "Приходящий друг" женщины много общались и позже семья Марии Васильевны стала приемной для восьмидесятилетней женщины.

"В один момент у меня ухудшилось здоровье, начались проблемы с памятью, тяжело было одной справляться. Родственников, готовых постоянно приходить ко мне на помощь, нет. Мария Васильевна удивительно добрая и отзывчивая женщина. Сейчас мы всегда вместе, Мария Васильевна помогает мне во всем. Вдвоем нам интереснее и веселее проводить время", — рассказывает Гульфарый Якуповна.

"Технология приемной семьи для пожилого человека доказала свою жизнеспособность и показала очевидные преимущества относительно других соцсервисов, что обуславливает необходимость расширения масштабов ее использования. В этом году мы ставим перед собой задачу — развивать эту технологию и увеличивать количество таких семей", — отмечает директор Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников.