В Самаре спасли раненую косулю, забредшую на территорию Октябрьского суда

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29 января в Самаре сотрудники Управления охотничьих и водных биологических ресурсов спасли косулю сибирскую. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента охоты и рыболовства.