БК "Самара" разгромно проиграл "Зениту" и вылетел из Кубка России

"Самара" уступила "Зениту" во втором матче четвертьфинала Кубка России — 55:109, выбыв из турнира.

В Санкт-Петербург "Самара" отправилась в не самом привычном для болельщиков составе: компанию игрокам основы Юрию Умрихину, Ивану Викторову и Никите Звереву составили делегированные из молодежки Андрей Маскаев, Дмитрий Куимов, Даниил Волков, Илья Зайцев, Егор Чирков и Денис Першин.

Чирков и Маскаев вышли в стартовой пятерке — и именно Андрей открыл счет в матче. Затем Никита Зверев реализовал "2+1", позволив самарцам повести 5:0 после полутора сыгранных минут. Но за следующие пять минут наша команда набрала лишь 2 очка — "Зенит" за это время заметно оторвался. Впрочем, "Самара" боролась и при "-14" после стартового периода (11:25): чего стоят хотя бы дальнее попадание от Никиты Зверева или три с фолом от Юрия Умрихина под сирену на большой перерыв!

В целом же, к сожалению, "Зенит" уверенно удерживал инициативу и неумолимо увеличивал свое преимущество. Как итог — 55:109, "Самара" завершила выступление в Кубке России.