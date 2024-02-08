В нескольких районах Самарской области до сих пор закрыты дороги

В Самарской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (метелью, снегом, порывистым ветром, ограниченной видимостью) закрыты для движения снегозаносимые участки дорог регионального значения в Борском, Елховском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском, Камышлинском и Шенталинском районах.

На региональных трассах работает 268 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — 70 единиц.

Жителей и гостей региона убедительно просят в связи с усилением ветра и метели в целях безопасности без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды.