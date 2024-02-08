В нескольких районах Самарской области до сих пор закрыты дороги

В Самарской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (метелью, снегом, порывистым ветром, ограниченной видимостью) закрыты для движения снегозаносимые участки дорог регионального значения в Борском, Елховском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском, Камышлинском и Шенталинском районах.
На региональных трассах работает 268 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — 70 единиц.
Жителей и гостей региона убедительно просят в связи с усилением ветра и метели в целях безопасности без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации по региональным трассам можно по телефону 8 (846) 268-41-41, по автомобильным дорогам федерального значения (М-5 "Урал", Р-229 и т. д.) — 8(8412) 55-11-04.