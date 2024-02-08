В Самарской области начали подготовку к проведению сезонных полевых работ

В Челно-Вершинском, Волжском и Шенталинском районах состоялись первые выездные заседания Областного штаба по подготовке к организованному проведению посевной кампании — 2024.

В ближайшие полтора месяца встречи с сельхозтоваропроизводителями пройдут во всех муниципальных районах губернии. Их основная цель — оценить степень готовности предприятий и проинформировать о действующих мерах государственной поддержки.

Обеспечение продовольственной безопасности — первостепенная задача для агропромышленного комплекса региона, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он неоднократно подчеркивал, что самарские аграрии вносят весомый вклад в продовольственный суверенитет региона и страны в целом, а отрасль сельского хозяйства в регионе активно и динамично развивается.

В Самарской области для эффективной работы местных сельхозпроизводителей предусмотрено более 40 направлений государственной поддержки, в том числе в рамках национальных проектов, реализация которых ведется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

В 2024 году на поддержку отрасли предусмотрено более 3,4 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, более 1 млрд из них планируется направить на растениеводство. Так, в этом году будут субсидироваться проведение агротехнологических работ (погектарная поддержка), поддержка элитного семеноводства, производство и реализация зерновых культур, закладка и уход за многолетними насаждениями и страхование урожая.

Немаловажным фактором продовольственной безопасности являются стабильная работа и дальнейшее развитие специализированных овощеводческих хозяйств, которые производят местные картофель, овощи открытого грунта и так называемого "борщевого набора". Поэтому в 2024 году оказание поддержки за счет областного и федерального бюджетов будет продолжено.

Кроме того, с этого года часть затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта будет возмещаться и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Затраты могут включать в себя приобретение семян и посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, инвентаря, горюче-смазочного материала и др.

Всего на поддержку производства картофеля и овощей открытого года в текущем году в регионе будет направлено 73,5 млн рублей.

С прошлого года средства государственной поддержки по ряду направлений предоставляются как на возмещение уже понесенных затрат, так и на финансовое обеспечение будущих. Произошли изменения и в этом году. С 1 января подача заявок на получение господдержки из федерального бюджета происходит в электронном виде. Отбор получателей субсидий будет осуществляться с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

"Наше подспорье — разные меры государственной поддержки, которые мы используем. Получили субсидию за трактор и погрузчик, купленные через лизинг. Получаем субсидии на литр молока, на содержание коров, на оборудование и страхование сельскохозяйственных животных", - рассказал глава КФХ Челно-Вершинского района Евгений Николаев.