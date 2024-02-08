В Самарской области начали подготовку к проведению сезонных полевых работ

В Челно-Вершинском, Волжском и Шенталинском районах состоялись первые выездные заседания Областного штаба по подготовке к организованному проведению посевной кампании — 2024.
В ближайшие полтора месяца встречи с сельхозтоваропроизводителями пройдут во всех муниципальных районах губернии. Их основная цель — оценить степень готовности предприятий и проинформировать о действующих мерах государственной поддержки.
Обеспечение продовольственной безопасности — первостепенная задача для агропромышленного комплекса региона, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он неоднократно подчеркивал, что самарские аграрии вносят весомый вклад в продовольственный суверенитет региона и страны в целом, а отрасль сельского хозяйства в регионе активно и динамично развивается.
В Самарской области для эффективной работы местных сельхозпроизводителей предусмотрено более 40 направлений государственной поддержки, в том числе в рамках национальных проектов, реализация которых ведется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.
В 2024 году на поддержку отрасли предусмотрено более 3,4 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, более 1 млрд из них планируется направить на растениеводство. Так, в этом году будут субсидироваться проведение агротехнологических работ (погектарная поддержка), поддержка элитного семеноводства, производство и реализация зерновых культур, закладка и уход за многолетними насаждениями и страхование урожая.
Немаловажным фактором продовольственной безопасности являются стабильная работа и дальнейшее развитие специализированных овощеводческих хозяйств, которые производят местные картофель, овощи открытого грунта и так называемого "борщевого набора". Поэтому в 2024 году оказание поддержки за счет областного и федерального бюджетов будет продолжено.
Кроме того, с этого года часть затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта будет возмещаться и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Затраты могут включать в себя приобретение семян и посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, инвентаря, горюче-смазочного материала и др.
Всего на поддержку производства картофеля и овощей открытого года в текущем году в регионе будет направлено 73,5 млн рублей.
С прошлого года средства государственной поддержки по ряду направлений предоставляются как на возмещение уже понесенных затрат, так и на финансовое обеспечение будущих. Произошли изменения и в этом году. С 1 января подача заявок на получение господдержки из федерального бюджета происходит в электронном виде. Отбор получателей субсидий будет осуществляться с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
"Наше подспорье — разные меры государственной поддержки, которые мы используем. Получили субсидию за трактор и погрузчик, купленные через лизинг. Получаем субсидии на литр молока, на содержание коров, на оборудование и страхование сельскохозяйственных животных", - рассказал глава КФХ Челно-Вершинского района Евгений Николаев.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами