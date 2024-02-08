Женщина погибла при пожаре в Коллективном переулке в Самаре

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В среду, 7 февраля, примерно в 21:12, начался пожар в доме № 3 в Коллективном переулке в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.