Сделано в России: автомобили китайских брендов стали участниками специальной программы

Автолюбители могут воспользоваться специальным предложением финансирования легковых автомобилей китайских брендов BAIC и KAIYI, вышедших на российский рынок в 2023 году, после запуска производства на заводе АВТОТОР в Калининградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, предоставляющей совместно с партнерами акции корпоративные преференции до 22% от РРЦ и дополнительную скидку в размере 150 000 рублей. Количество автомобилей и срок действия акции ограничены.

В рамках официальной программы доступен определённый модельный ряд брендов BAIC и KAIYI, реализуемый через дилерскую сеть организаторов — у BAIC это C-седан U5 PLUS, B-SUV и D-SUV кроссоверы моделей X35 и X7; у KAIYI это C-седан E5, а также кроссоверы X3 и Х3 Pro. Уровень корпоративной преференции на лизинг зависит от модели выбранного авто и составит от 18% до 22% от рекомендованной розничной цены. Кроме того, специально для клиентов ООО "Каркаде" будет предоставлена дополнительная скидка в фиксированном размере 150 тыс. рублей. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей можно уточнить в финансовых консультантов ООО "Каркаде".

ООО "КАИ Рус" и ООО "БАИК Рус" являются частью концерна АВТОТОР. Холдинг был основан в 1994 году в Калининграде и в настоящее время является одним из ведущих российских автопроизводителей, первым в России запустившим выпуск автомобилей и электромобилей иностранных брендов, а также локализованное производство автокомпонентов для представленных марок. За 26 лет работы предприятиями концерна произведено более 2,5 млн единиц более 200 моделей автомобилей всемирно известных брендов.