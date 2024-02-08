Сделано в России: автомобили китайских брендов стали участниками специальной программы

Автолюбители могут воспользоваться специальным предложением финансирования легковых автомобилей китайских брендов BAIC и KAIYI, вышедших на российский рынок в 2023 году, после запуска производства на заводе АВТОТОР в Калининградской области.
Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, предоставляющей совместно с партнерами акции корпоративные преференции до 22% от РРЦ и дополнительную скидку в размере 150 000 рублей. Количество автомобилей и срок действия акции ограничены.
В рамках официальной программы доступен определённый модельный ряд брендов BAIC и KAIYI, реализуемый через дилерскую сеть организаторов — у BAIC это C-седан U5 PLUS, B-SUV и D-SUV кроссоверы моделей X35 и X7; у KAIYI это C-седан E5, а также кроссоверы X3 и Х3 Pro. Уровень корпоративной преференции на лизинг зависит от модели выбранного авто и составит от 18% до 22% от рекомендованной розничной цены. Кроме того, специально для клиентов ООО "Каркаде" будет предоставлена дополнительная скидка в фиксированном размере 150 тыс. рублей. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей можно уточнить в финансовых консультантов ООО "Каркаде".
ООО "КАИ Рус" и ООО "БАИК Рус" являются частью концерна АВТОТОР. Холдинг был основан в 1994 году в Калининграде и в настоящее время является одним из ведущих российских автопроизводителей, первым в России запустившим выпуск автомобилей и электромобилей иностранных брендов, а также локализованное производство автокомпонентов для представленных марок. За 26 лет работы предприятиями концерна произведено более 2,5 млн единиц более 200 моделей автомобилей всемирно известных брендов.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.