Самарские волонтеры вновь стали участниками гуманитарной миссии "Единой России" в новых регионах

Сводный 55-й отряд активистов "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты", в составе которого более 50 человек, отправился для помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В число "бойцов" отряда вошли и 15 представительниц прекрасного пола.

Среди девушек-волонтеров — две студентки Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной Полина Сафарова и Полина Паршкова. Девушки отправятся в Мариуполь, там они будут помогать в организации и подготовке турнира по футболу с участием чемпиона России, футболиста Андрея Соломатина.

Активисты "Молодой Гвардии", студенты Самарского государственного экономического университета и Поволжского государственного колледжа Антон Чигин и Максим Никульшин уехали в Запорожскую область. В Энергодаре ребята из Самары помогут в организации соревнований по боксу для детей, а также продолжат оказывать всю необходимую помощь жителям города.

Напомним, что более сотни самарских добровольцев уже приняли участие в волонтерской миссии "Единой России". Они оказывают помощь пострадавшим семьям, раздают товары первой необходимости и продукты, оказывают психологическую поддержку и помогают людям восстановить повседневную жизнь. Многие ребята продолжают работать в гуманитарных центрах партии, в госпиталях.