Самарские волонтеры вновь стали участниками гуманитарной миссии "Единой России" в новых регионах

Сводный 55-й отряд активистов "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты", в составе которого более 50 человек, отправился для помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В число "бойцов" отряда вошли и 15 представительниц прекрасного пола.
Среди девушек-волонтеров — две студентки Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной Полина Сафарова и Полина Паршкова. Девушки отправятся в Мариуполь, там они будут помогать в организации и подготовке турнира по футболу с участием чемпиона России, футболиста Андрея Соломатина.
Активисты "Молодой Гвардии", студенты Самарского государственного экономического университета и Поволжского государственного колледжа Антон Чигин и Максим Никульшин уехали в Запорожскую область. В Энергодаре ребята из Самары помогут в организации соревнований по боксу для детей, а также продолжат оказывать всю необходимую помощь жителям города.
Напомним, что более сотни самарских добровольцев уже приняли участие в волонтерской миссии "Единой России". Они оказывают помощь пострадавшим семьям, раздают товары первой необходимости и продукты, оказывают психологическую поддержку и помогают людям восстановить повседневную жизнь. Многие ребята продолжают работать в гуманитарных центрах партии, в госпиталях.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.