В Самаре "Зеленый марафон-2024" пройдет в День защиты детей

Спортивный и благотворительный фестиваль, организованный Сбером, пройдет в 60 городах России уже в одиннадцатый раз. Дата выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников марафона, будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями.

Дату спортивного фестиваля анонсировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью "Ленте.ру". Он рассказал, что помочь детям можно будет двумя способами.

В Москве регистрация на забег будет платной, и все регистрационные взносы поступят в фонд "Вклад в будущее". В любом другом регионе страны, где забег будет бесплатным, можно будет сделать пожертвование на благотворительной платформе СберВместе.

В каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, которая по силам любому бегуну.

"Участвовать может каждый независимо от уровня подготовки. Смысл "Зеленого марафона" в том, что любой, кто выйдет на старт любой дистанции, — уже спортсмен. Главное — участие и стремление к здоровому образу жизни, потому что само движение и есть жизнь", — отметил Станислав Кузнецов.