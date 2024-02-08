В ГИБДД предупредили самарских автомобилистов об ухудшении погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий, включая сильный ветер до 20 м/с, гололедицу и снежные заносы, Госавтоинспекция призывает самарских автомобилистов быть внимательнее на дороге.

"Подобные климатические "капризы" неизбежно сказываются на безопасности дорожного движения.

Во избежании дорожных аварий на дороге, всем участникам дорожного движения необходимо помнить о выборе правильной модели поведения, в соответствии с погодными изменениями и дорожными условиями. В случае возникновения затруднительных ситуаций, необходимо в максимально короткие сроки сообщить об этом сотрудникам оперативных служб, либо в дежурную часть полиции 102 или 112", — отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

"Убедительная просьба к водителям — заблаговременно позаботиться о месте стоянки своего транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения", — обратились в ГИБДД к водителям.