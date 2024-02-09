Самарская телебашня включит тематическую подсветку к предстоящим выборам президента России

На телебашне в Самаре появится логотип выборов президента Российской Федерации. Оригинал логотипа опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, он представляет собой российский триколор в форме буквы V и текста "Выборы президента России 15-17 марта 2024".

Иллюминация будет включаться с наступлением сумерек в период с 10 февраля по 3 марта еженедельно по субботам и воскресеньям и с 4 марта ежедневно до завершающего дня голосования 17 марта.

180-метровая телебашня - самое высокое инженерное сооружение Самары, ключевой объект региональной сети цифрового эфирного телерадиовещания в структуре Самарского радиотелецентра РТРС. Самарский областной радиотелевизионный передающий центр образован в 1958 году, с 2001 входит в состав Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Подробная информация о самарской телебашне и эфирном телерадиовещании в самарском регионе доступна на сайте ртрс.рф.