"Т Плюс" передала уникальные книги со сказками библиотекам Новокуйбышевска

"Т Плюс" передала в библиотечную информационную сеть Новокуйбышевска экземпляры уникального издания "Теплые сказки". Презентация проекта прошла в детской библиотеке "Новокубик".
Напомним, что "Теплые сказки" — социокультурный проект "Т Плюс", в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой — представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Часть тиража книги уже передана энергетиками в библиотеки Самары и Тольятти.
Гостями красочной презентации стали ученики 4 класса новокуйбышевской школы № 11, представители диаспор Татарстана и Чувашии. Исполнители творческих коллективов — русского фольклорного ансамбля "Терем" и чувашской национально-культурной автономии "Сувар" — читали сказки, рассказывали про культуру различных народностей Поволжья, а также организовали кукольное представление по сказке "Портной, медведь, нечистая сила и Вирьава".
"Данный проект призван познакомить горожан с бытом и традициями многонациональной страны. Важно отметить, что ряд историй из книги "Теплые сказки" публикуется впервые", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.