"Т Плюс" передала уникальные книги со сказками библиотекам Новокуйбышевска

"Т Плюс" передала в библиотечную информационную сеть Новокуйбышевска экземпляры уникального издания "Теплые сказки". Презентация проекта прошла в детской библиотеке "Новокубик".

Напомним, что "Теплые сказки" — социокультурный проект "Т Плюс", в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой — представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Часть тиража книги уже передана энергетиками в библиотеки Самары и Тольятти.

Гостями красочной презентации стали ученики 4 класса новокуйбышевской школы № 11, представители диаспор Татарстана и Чувашии. Исполнители творческих коллективов — русского фольклорного ансамбля "Терем" и чувашской национально-культурной автономии "Сувар" — читали сказки, рассказывали про культуру различных народностей Поволжья, а также организовали кукольное представление по сказке "Портной, медведь, нечистая сила и Вирьава".

"Данный проект призван познакомить горожан с бытом и традициями многонациональной страны. Важно отметить, что ряд историй из книги "Теплые сказки" публикуется впервые", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.