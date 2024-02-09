В Самаре пройдут финальные игры чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"

В Самарской области при поддержке компании "Т Плюс" стартуют финальные игры регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". За звание сильнейших в этом сезоне поборются 16 команд юношей и девушек.

У юношей на призовые места претендуют школьные дружины из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Большой Черниговки, Хрящевки и Стройкерамики. Лучшая команда девушек будет определена после игр представительниц из Самары, Сызрани, Безенчука, Алексеевки, Хрящевки и Отрадного.

Всего в чемпионате Самарской области в сезоне 2023–2024 гг. приняли участие 394 команды юношей и девушек из 247 общеобразовательных организаций 43 муниципальных образований региона.

Отборочные игры пройдут 12 (девушки) и 13 (юноши) февраля в УК "МТЛ Арена" (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области состоится 16 февраля 2024 года там же, в "МТЛ Арене".

Напомним, что игры чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области проходят с 2008 года. На сегодняшний день в проекте участвуют более 17 900 команд из 80 регионов. В сезоне 2023–2024 гг. к большой, дружной баскетбольной семье ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" присоединились школьники из республик Дагестан и Крым, ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Новгородской и Липецкой областей.