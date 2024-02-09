16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" разгромно проиграл "Зениту" и вылетел из Кубка России БК "Самара" закрыл первый этап победой в Перми Баскетболисты "Самары" проиграли "Локомотиву-Кубани" с разгромным счетом Баскетбольная "Самара" уступила "Астане" БК "Самара" в Саратове переиграл "Автодор"

Баскетбол Спорт

В Самаре пройдут финальные игры чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области при поддержке компании "Т Плюс" стартуют финальные игры регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". За звание сильнейших в этом сезоне поборются 16 команд юношей и девушек.

У юношей на призовые места претендуют школьные дружины из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Большой Черниговки, Хрящевки и Стройкерамики. Лучшая команда девушек будет определена после игр представительниц из Самары, Сызрани, Безенчука, Алексеевки, Хрящевки и Отрадного.

Всего в чемпионате Самарской области в сезоне 2023–2024 гг. приняли участие 394 команды юношей и девушек из 247 общеобразовательных организаций 43 муниципальных образований региона.

Отборочные игры пройдут 12 (девушки) и 13 (юноши) февраля в УК "МТЛ Арена" (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области состоится 16 февраля 2024 года там же, в "МТЛ Арене".

Напомним, что игры чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области проходят с 2008 года. На сегодняшний день в проекте участвуют более 17 900 команд из 80 регионов. В сезоне 2023–2024 гг. к большой, дружной баскетбольной семье ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" присоединились школьники из республик Дагестан и Крым, ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Новгородской и Липецкой областей.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3