Более 40 человек тушили крупный пожар в не жилом доме на пр. Кирова в Самаре

В пятницу, 9 февраля, в 04:03 Центр управления в кризисных ситуациях принял сообщение о пожаре на пр. Кирова, 165 "А" в Самаре, сообщили в региональном управлении МЧС России.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое строение на площади 250 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 42 человека и 11 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 06:30. В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.