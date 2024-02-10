В Самаре на нескольких улицах отключат холодную воду

С 13 по 16 февраля в Самаре на нескольких улицах отключат холодную водув связи с запланированными техническими работами.

13 февраля холодная вода будет отсутствовать с 8:00 до 21:00 на улице Георгия Димитрова, в домах №№ 56, 70, 72, 74, 74а. Там планируется произвести техническое присоединение объекта, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

15 февраля в связи с техническими работами на улице Осипенко, холодной воды не будет с 9:00 до 20:00 по адресам: ул. Марии Авейде, 2; пр. Металлургов, 77.

Также 15 февраля с 9:00 до 19:00 подача ХВС будет ограничена по адресам: ул. Партизанская, 38, 40, 42, 44, 46, 55, 55А, 56; ул. Индустриальная, 4, 4А; ул. Черновская, 1, 3/3; ул. Тухачевского, 1А. Бойлер расположится на ул. Партизанская, 44.

16 февраля будет произведена замена пожарного гидранта по Бельскому переулку. Для этого подача холодной воды будет приостановлена с 9:00 до 14:00 по адресам: Бельский пер.,4, 5, 6, 8. Бойлер поставят в Бельском переулке, 4.