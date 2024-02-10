В Самаре на нескольких улицах отключат холодную воду

С 13 по 16 февраля в Самаре на нескольких улицах отключат холодную водув связи с запланированными техническими работами.
13 февраля холодная вода будет отсутствовать с 8:00 до 21:00 на улице Георгия Димитрова, в домах №№ 56, 70, 72, 74, 74а. Там планируется произвести техническое присоединение объекта, сообщили в ресурсоснабжающей организации.
15 февраля в связи с техническими работами на улице Осипенко, холодной воды не будет с 9:00 до 20:00 по адресам: ул. Марии Авейде, 2; пр. Металлургов, 77.
Также 15 февраля с 9:00 до 19:00 подача ХВС будет ограничена по адресам: ул. Партизанская, 38, 40, 42, 44, 46, 55, 55А, 56; ул. Индустриальная, 4, 4А; ул. Черновская, 1, 3/3; ул. Тухачевского, 1А. Бойлер расположится на ул. Партизанская, 44.
16 февраля будет произведена замена пожарного гидранта по Бельскому переулку. Для этого подача холодной воды будет приостановлена с 9:00 до 14:00 по адресам: Бельский пер.,4, 5, 6, 8. Бойлер поставят в Бельском переулке, 4.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.