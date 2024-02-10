Из самарского ТЦ "Вива Лэнд" эвакуировали сотни людей

В Самаре в субботу, 10 февраля, покупателям пришлось экстренно эвакуироваться из здания ТЦ "Вива Лэнд".

Причина эвакуации - сработавшая пожарная сигнализация. Эвакуация прошла спокойно, дыма в здании не было.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области, "ничего серьезного" не произошло. Скорее всего, это было ложное срабатывание, пока эту информацию не подтвердили.