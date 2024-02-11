В Тольятти тушат крупный пожар в гостиничном комплексе

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В субботу, 10 февраля, в дежурную службу поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании гостиницы "Жара Beach Resort" на ул. Спортивная, 23 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.