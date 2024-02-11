Представители МЧС сообщили о погибших при пожаре в СНТ под Самарой

В субботу, 10 февраля, в 12:18 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в дачном доме на 15-ой линии в СНТ "Исторический вал" в Красноярском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены 24 человека и 11 единиц техники. В 12:56 пожар локализован на площади 50 кв. м.

"К сожалению, есть погибшие", - отмечено в пресс-релизе ГУ МЧС России по Самарской области по факту данного пожара.