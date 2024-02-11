Организована доследственная проверка по факту пожара в ресторане Тольятти

В ночь с 10 на 11 февраля в панорамном ресторане, расположенном в Автозаводском районе Тольятти, произошел пожар.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали 2 человека, которые доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время потерпевшим оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, руководитель и следователи отдела выехали на место происшествия.

В настоящее время предпринимаются все возможные меры к тушению пожара, после которого сотрудники следственного отдела приступят к осмотру места происшествия.

На данный момент устанавливается дополнительная информация о пострадавших, обстоятельства произошедшего и причины, предшествующие происшествию.