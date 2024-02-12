На скважине "СНК" погиб рабочий фирмы-подрядчика

Ростехнадзор закончил расследовать несчастный случай в ООО "Вектура" на нефтяной скважине. Об этом сообщает Средне-Поволжское управление ведомства.

Трагедия произошла 29 ноября 2023 года. На скважине № 31 Бражниковского месторождения ООО "СНК" с работником подрядной организации "Вектура". Во время раскачки нефтесодержащей жидкости из емкости сотрудники "СНК" потеряли сознание. Работник подрядчика попытался их спасти, но сам упал в емкость и погиб.

Во время расследования Ростехнадзор пришел к выводу, что скважину эксплуатировали без проектной документации на обустройство месторождения. Также не было герметизированной системы сбора скважинной продукции с полным использованием нефти, газа и сопутствующих компонентов, их утилизацию из мест аварийных утечек. Не было и документации, удовлетворяющей требованиям стандартов и технических условий.

Кроме того, во время работ повышенной опасности — откачки нефти из емкости на месте не было инженерно-технических работников.

Теперь материалы проверки направили в правоохранительные органы.