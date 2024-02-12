На скважине "СНК" погиб рабочий фирмы-подрядчика

Ростехнадзор закончил расследовать несчастный случай в ООО "Вектура" на нефтяной скважине. Об этом сообщает Средне-Поволжское управление ведомства.
Трагедия произошла 29 ноября 2023 года. На скважине № 31 Бражниковского месторождения ООО "СНК" с работником подрядной организации "Вектура". Во время раскачки нефтесодержащей жидкости из емкости сотрудники "СНК" потеряли сознание. Работник подрядчика попытался их спасти, но сам упал в емкость и погиб.
Во время расследования Ростехнадзор пришел к выводу, что скважину эксплуатировали без проектной документации на обустройство месторождения. Также не было герметизированной системы сбора скважинной продукции с полным использованием нефти, газа и сопутствующих компонентов, их утилизацию из мест аварийных утечек. Не было и документации, удовлетворяющей требованиям стандартов и технических условий.
Кроме того, во время работ повышенной опасности — откачки нефти из емкости на месте не было инженерно-технических работников.
Теперь материалы проверки направили в правоохранительные органы.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!