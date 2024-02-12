При пожаре в тольяттинском ГСК пострадал мужчина

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В воскресенье, 11 февраля, в 14:34, начался пожар в ГСК № 103 "Золотой шар" на ул. Офицерской, 35 в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.