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Происшествия

35 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 9 по 11 августа, в Самарской области сотрудники ГИБДД по время рейдом остановили 35 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также автоинспекторы задержали 14 человек, севших за руль без водительских удостоверений. Еще 86 автомобилистов нарушили правила тонировки, а 41 неправильно перевозил детей. Кроме того, 38 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Самих же пешеходов 68 раз поймали на нарушении ПДД.

Гид потребителя

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