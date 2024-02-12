35 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 9 по 11 августа, в Самарской области сотрудники ГИБДД по время рейдом остановили 35 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области