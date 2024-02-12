35 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 9 по 11 августа, в Самарской области сотрудники ГИБДД по время рейдом остановили 35 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также автоинспекторы задержали 14 человек, севших за руль без водительских удостоверений. Еще 86 автомобилистов нарушили правила тонировки, а 41 неправильно перевозил детей. Кроме того, 38 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Самих же пешеходов 68 раз поймали на нарушении ПДД.
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