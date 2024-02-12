Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" для Зимбабве выгружена в порту Бейры

Группа "Уралхим" сообщает о том, что гумпартия удобрений объемом 23 000 тонн для Зимбабве полностью выгружена в мозамбикском порту Бейра. Оттуда груз будет доставлен в Зимбабве, не имеющую выхода к морю, наземным транспортом.

Поставка, состоящая из хлористого калия и сложных удобрений, — одна из пяти благотворительных партий группы, направленных в страны Африки с целью поддержать производительность и устойчивость сельского хозяйства и нивелировать последствия беспрецедентного глобального продовольственного кризиса.

C конца 2022 года группа "Уралхим" поставила в Африку более 134 000 тонн удобрений на безвозмездной основе. Более 111 000 тонн из этого объема были отправлены при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала суда для перевозки удобрений из европейских портов и со складов для Малави, Кении, Нигерии и Зимбабве. В свою очередь, группа "Уралхим" оплатила морской фрахт и прочие транспортные расходы в рамках отдельных договоренностей со странами-получателями.

Группа "Уралхим" намерена безвозмездно передать порядка 300 000 тонн минеральных удобрений развивающимся странам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия. Инициатива также способствует реализации Цели № 2 ООН в области устойчивого развития — "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства".

"Продовольственная безопасность не может быть достигнута без удобрений, так как их использование обеспечивает рост, продуктивность и жизнестойкость сельскохозяйственных культур, которые обеспечивают едой людей по всей планете. Являясь одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров минеральных удобрений и компанией со смелой миссией — искоренить голод, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить стабильные урожаи в тех частях света, где люди сталкиваются с недостатком еды. Сельское хозяйство — один из столпов экономики Зимбабве, и мы рады внести свой вклад в развитие аграрного потенциала этой страны и в благополучие ее жителей", — отметил генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.