"Серебряный Лучник — Самара", региональный этап национальной премии в области развития общественных связей, завершил свой годовой цикл торжественной церемонией презентации лучших проектов и награждением победителей. Мероприятие по традиции прошло на площадке главной студии губернии. Жители области могут познакомиться с лучшими проектами 2023 года на медиаресурсах ГТРК "Самара".

710 проектов, свыше 6 000 авторов — таков суммарный итог четырнадцатилетней истории самарского "Лучника". В этом году на соискание премии было подано 46 проектов, в создании которых приняли участие более 500 авторов. Эксперты назвали имена 11 победителей в 10 номинациях.

Самая многочисленная по количеству представленных работ — номинация "Культурно-просветительские проекты". Конкуренция творческих идей за первое место была настолько мощной, что экспертный совет принял решение признать победителями сразу два проекта, набравших практически одинаковое количество баллов. Такая ситуация отражает реальную картину: Самарская область живет богатой культурной жизнью, что может стать точкой притяжения для событийного туризма.

Ярко заявили о себе авторы проектов в номинации "Продвижение технологий будущего", направленные на популяризацию науки и инноваций. Для университетского города это позитивный тренд. Как, впрочем, и тот факт, что студенческие команды из Самарского университета имени Королева и ПГУТИ, по мнению экспертов, представили на "Лучник" зрелые, профессиональные, "взрослые" работы.

"Отмечу ещё два важных тренда. Первый — проектная коллаборация. Общая идея всё чаще объединяет разные институции: вузы, властные структуры, бизнес, общественные организации, учреждения культуры. Именно в результате такого сотрудничества рождаются уникальные проекты! "Лучник-2023" выявил ещё одну закономерность: сегодня регион не на словах, а на деле заинтересован в формировании репутационной привлекательности. Задача эта решается, как говорится, всем миром, а не только должностными лицами. Общественные и культурные организации, крупные корпорации и средний бизнес, благотворительные фонды, самостоятельные энтузиасты — все, кому небезразлична судьба Самарского края, делают всё возможное, чтобы губерния стала центром притяжения и процветания", — прокомментировала итоги Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

Почётным гостем церемонии стала директор специальных проектов, член попечительского совета национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк. Поздравляя победителей, она подчеркнула, что специалисты по связям с общественностью идут в ногу со временем и достойно отвечают на все изменения и вызовы: "Каждый новый конкурс доказывает, что мы не спрятались, не струсили, мы — на первой линии огня. Стали сильнее и увереннее, берём на себя ответственность за изменения, которые терпеливо внедряем. Никакого отчаяния, нытья и жалоб, только настойчивость и поступательное движение вперед. Искренние поздравления победителям! Лучшие самарские проекты примут бесплатное участие в федеральном этапе премии".

Трансляцию церемонии награждения и презентаций лучших проектов можно посмотреть на сайте ГТРК "Самара" и в группе "ВКонтакте" ГТРК "Самара" по ссылке vk.com/video-26230866_456247598.

Организатор региональной премии "Серебряный Лучник — Самара" — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Информационные партнёры — ГТРК "Самара", Самарское областное вещательное агентство, ИА "Волга Ньюс", "Коммерсантъ-Волга".

Сайт премии: luchnik.ru/competitions/sa-samara/.

Победители регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара" за 2023 год

Номинация "Культурно-просветительские проекты"

— проект "Межрегиональный книжный фестиваль "Время читать: настоящие истории", ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека";

— просветительский проект "Энциклопедия Самарских улиц", СРОО "За информационное общество".

Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа"

— проект "Видеоанонс газеты: медиаколлаборация ТВ-службы и корпоративной газеты АО "ТОАЗ", АО "ТОАЗ".

Номинация "ESG-коммуникации: устойчивое развитие, социальная сфера, экология"

— проект "Цифровая экология. Мобильное приложение "Экотропа63", АО "Новокуйбышевский НПЗ".

Номинация "Благотворительность"

— проект "Браслет безопасности "Амулет", АНО "Центр поиска пропавших людей".

Номинация "Корпоративные коммуникации"

— проект "65 лет вместе — проект к юбилею ГТРК "Самара", ГТРК "Самара".

Номинация "Маркетинговые коммуникации"

— проект "ЗИМ Галерея", девелоперская компания "Альянс Менеджмент".

Номинация "Продвижение государственных и общественных программ"

— проект "Региональный конкурс компаний "Достояние губернии-2023", ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство".

Номинация "Развитие и продвижение территорий"

— проект "Инвестиционный паспорт городского округа Самара. Версия 3.0", департамент экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.

Номинация "Продвижение технологий будущего"

— проект "Научно-популярный фестиваль "Парк науки", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

Номинация "Лучший студенческий проект" (специальная номинация регионального этапа национальной премии "Серебряный Лучник — Самара")

— проект "Студенческий стартап: как на стипендию открыть агентство коммуникаций", автор Юлия Афанасьева.