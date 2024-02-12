В Ставропольском и Исаклинском районах отключат электричество 13 и 14 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

12.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Набережная д. 2-4,3,9,11-41, ул. Советская д. 1-26 (четная сторона));

13.02.2024 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Центральная, ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Иванова, ул. Кавказкая, ул. Комсомольская);

13.02.2024 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский (ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Ново-Садовая, ул. Школьная);

13.02.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Центральная, ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Иванова, ул. Кавказкая, Комсомольская);

13.02.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский (ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Ново-Садовая, ул. Школьная);

13.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Ленинская д. 5-7,8-10,10а, ул. Советская 1-21 (нечетная сторона));

14.02.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Набережная д. 2-4,3,9,11-41, ул. Советская д. 1-26 (четная сторона)).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.