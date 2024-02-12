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Модернизированный центр занятости в Пестравском районе расширяет спектр услуг

ПЕСТРАВКА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вся сеть центров занятости населения Самарской области обновлена в рамках комплексной модернизации службы занятости населения, проводимой благодаря национальному проекту "Демография", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В регионе эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

В Пестравском районе прошло открытие обновленного территориального центра занятости населения. Здесь проведен ремонт, установлена новая мебель и современное оборудование, пространство оформлено в едином стиле бренда "Работа России".

"Спасибо всем коллегам за активное вовлечение в процесс модернизации службы занятости. В прошлом году мы вошли в число 17 пилотных регионов, где такая модернизация проводилась, что позволило нам обновить все точки присутствия. Сейчас жители области могут обратиться в любой офис, вне зависимости от места проживания в регионе, так как в службе занятости действует принцип экстерриториальности. Мы существенно расширили категории своих клиентов и оказываем услуги не только безработным. Для нас важно, чтобы каждый человек нашел себя на современном рынке труда, чтобы наша молодежь оставалась в родном регионе. Уверена, что все эти задачи будут успешно решаться во вновь открытом кадровом центре Пестравского района", — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Появление современного кадрового центра оценили и в местной администрации.

"Отрадно, что в нашем районе появился такой кадровый центр. Мы видим результаты модернизации: замечательный, красивый, гостеприимный офис службы занятости, куда, я уверен, будут с удовольствием приходить жители Пестравского района", — подчеркнул глава Пестравского района Сергей Ермолов.

И в обновленном кадровом центре современная служба занятости стремится сохранить преемственность лучших традиций.

"Мы очень ждали этого события и дождались, — поделился директор центра занятости Пестравского района с 2010 по 2020 год Александр Гречкин. — Здесь тепло, светло, уютно. Помещение удобное, полностью оснащенное всей необходимой оргтехникой. Больше спасибо региональному минтруду и всем, кто принимал участие в этой работе".

Модернизированный кадровый центр Пестравского района теперь предлагает своим клиентам качественно новые сервисы и ждет жителей района, которым необходимы услуги в сфере занятости.

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