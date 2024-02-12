В Самарской области победитель премии "Бизнес-Успех" развивает экопарк семейного отдыха

Предприниматель Нина Туринцева из Самарской области вместе со своей семьей несколько лет назад создала экопарк "Маламут-Ленд". Главные герои парка - хаски и маламуты. Начинался он с четырех собак - любимцев семьи, а сегодня здесь живут 86 собак. За время работы эко-парк получил известность как среди жителей региона, так и за его пределами, стал настоящим местом притяжения туристов.

"В первую зиму мы поставили красивый шатер в поле, развели костер, поставили две упряжки и в общей сложности прокатили 1200 человек. Тогда и поняли, что такой формат вызывает большой интерес", - рассказала Нина Туринцева.

Позже рядом с с. Задельное семья Туринцевых нашла территорию заброшенного детского лагеря и решила возрождать детский отдых в этом районе. В 2019 г. официально появился экопарк "Маламут-Ленд". Зимой гостей здесь катают на упряжках, а летом начинает работать аквапарк.

"Мы с большой заботой относимся к питомцам парка. Когда принимаем большое количество гостей, следим, чтобы собаки не уставали, меняем их в упряжках. Есть "старички", которые только встречают, виляют хвостами, радуются посетителям, но не катают", - отметила основатель экопарка.

В конце 2023 г. экопарк победил в региональном этапе Национальной премии "Бизнес-успех" (номинация "Лучший туристический проект"). Церемония награждения прошла в рамках форума "Мой бизнес 63. Точки опоры". "Чем больше мы участвуем в подобных конкурсах, тем больше о нас узнают. В марте мы представим регион и свой проект на федеральном финале в Москве. И у нас есть все, чтобы сделать это достойно", - подчеркнула Нина Туринцева.

Региональный этап премии уже во второй раз проводило региональное минэкономразвития, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Всего на участие в премии поступило 212 заявок.

"Мы рады поддерживать инициативных предпринимателей, помогать им в достижении высоких бизнес-результатов, а также отмечать их успехи и заслуги благодаря конкурсам и премиям в области предпринимательства. В Самарской области выстроен конструктивный диалог с бизнес-сообществом. Мы регулярно встречаемся и обсуждаем волнующие вопросы, необходимые изменения в законодательстве и инструменты поддержки, актуальные для бизнеса сегодня", - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как рассказала Нина Туринцева, с 2020 г. предприятие получает разные меры господдержки, в том числе федеральные и региональные гранты в сфере туризма. "На эти средства мы построили здание визит-центра (зону приема посетителей), построили веревочные парки, надувные водные горки. В 2023 г. мы построили два дома, сделали круглогодичной нашу горку", - перечислила Нина Туринцева.