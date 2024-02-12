Самарская область вышла в лидеры нацпроекта "Производительность труда" за 2023 год

Минэкономразвития совместно с АНО "ФЦК" подвели промежуточные итоги рейтинга национального проекта "Производительность труда" за 2023 год. 23 субъекта РФ вошли в группу лидеров. Самарский регион разделил второе место с Краснодарским краем, Московской, Оренбургской и Челябинской областями. Возглавили рейтинг Республика Татарстан и Ростовская область.
Широкое тиражирование лучших практик повышения производительности, охват предприятий в сфере обучения работников методикам бережливого производства, объем льготного кредитования компаний, вовлечение предприятий в национальный проект — показатели, которые оценивали в первую очередь. На рейтинг также влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки и эффективность работы РЦК.
Национальный проект "Производительность труда", реализуется по решению пезидента РФ Владимира Путина, способствует внедрению на предприятиях несырьевого сектора системы бережливого производства с целью улучшения производственных процессов и повышения выработки.
В настоящий момент 173 предприятия различных отраслей от агропромышленного комплекса до сферы торговли повышают свою производительность. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда является ключевым фактором развития региона.
Среди участников национального проeкта "Производительность труда" крупные, современные, передовые компании, являющиеся лидерами своих отраслей. Например, такие как "Электрощит Самара", "Тольяттимолоко", животноводческий комплекс "Радна", "Азотреммаш" и другие.
С участниками нацпроекта работают эксперты РЦК Самарской области. Они проводят теоретическое обучение рабочих групп предприятий, проводят диагностику производственных потоков, предлагают методы улучшения и следят за их внедрением в производственный поток.
Благодаря этому время прохождения продукта от момента поступления сырья до выхода готового изделия через все стадии обработки на предприятиях — участниках нацпроекта снижается в среднем минимум на 30%; запасов незавершенного производства — не менее, чем на 40%. На треть уменьшается количество транспортировок и перемещений, а объем партий — не менее, чем в четыре раза. Кроме того, загрузка оборудования и персонала увеличивается в среднем до 85%.
Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект является надежной платформой для его реализации.
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл