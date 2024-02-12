ГТРК "Самара" запускает проект к Году семьи

ГТРК "Самара" при поддержке правительства Самарской области и регионального министерства социально-демографической и семейной политики объявляет о запуске нового мультимедийного проекта, посвященного году семьи, объявленному президентом Российской Федерации. Цель проекта — создание родословной региона и истории семейных традиций, совместных дел и увлечений.

В мультимедийном проекте "ГОД СЕМЬИ" принять участие может каждый житель региона, рассказав историю о своей семье в формате текста с фотографиями или видео. Для этого необходимо выбрать одну из пяти предложенных тем: "Работаем вместе" (истории про семейный бизнес, семейное дело, в том числе волонтерство), "За Родину вместе" (истории о семьях, в которых есть участники СВО", "Воспитываем вместе" (истории о многодетных и приемных семьях), "Все вместе" (истории о семейных династиях) или "Россия — семья семей" (истории о межнациональных браках, дружбе между семьями разных народностей, переехавшим в Самарскую область семьи из других стран и культур).

Затем работу необходимо загрузить в облачное хранилище или на собственную страницу в социальной сети VK или OK. Страница должна быть открытой для просмотра.

Последний шаг — заполнить и подать заявку на сайте ГТРК "Самара" — tvsamara.ru.