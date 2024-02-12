ГТРК "Самара" запускает проект к Году семьи

ГТРК "Самара" при поддержке правительства Самарской области и регионального министерства социально-демографической и семейной политики объявляет о запуске нового мультимедийного проекта, посвященного году семьи, объявленному президентом Российской Федерации. Цель проекта — создание родословной региона и истории семейных традиций, совместных дел и увлечений.
В мультимедийном проекте "ГОД СЕМЬИ" принять участие может каждый житель региона, рассказав историю о своей семье в формате текста с фотографиями или видео. Для этого необходимо выбрать одну из пяти предложенных тем: "Работаем вместе" (истории про семейный бизнес, семейное дело, в том числе волонтерство), "За Родину вместе" (истории о семьях, в которых есть участники СВО", "Воспитываем вместе" (истории о многодетных и приемных семьях), "Все вместе" (истории о семейных династиях) или "Россия — семья семей" (истории о межнациональных браках, дружбе между семьями разных народностей, переехавшим в Самарскую область семьи из других стран и культур).
Затем работу необходимо загрузить в облачное хранилище или на собственную страницу в социальной сети VK или OK. Страница должна быть открытой для просмотра.
Последний шаг — заполнить и подать заявку на сайте ГТРК "Самара" — tvsamara.ru.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.