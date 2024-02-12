В Самарской области ограничат движение автобусом и маршрутного транспорта

В понедельник, 12 февраля, в Самарской области госавтоинспекция рекомендует ввести ограничения движения из-за неблагоприятной погоды.

Из-за сильного бокового ветра, снегопада и ограниченной видимости для обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД рекомендует ввести ограничения на движение маршрутных транспортных средств и автобусов по автомобильным дорогам Самарской области.

Ограничение будет действовать с 18:00 12 февраля до 10:00 13 февраля.