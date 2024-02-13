16 февраля в Самаре состоится финал чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет"

Чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет" проводится в 17-й раз. В этом сезоне в нем участвуют 80 регионов РФ — это почти 17 700 команд и свыше 260 000 юных спортсменов. Турнир этого года посвящен памяти легендарного баскетболиста, олимпийского чемпиона, почетного президента "КЭС-баскета" Сергея Белова, которому в 2024 году могло бы исполниться 80 лет.

Самарская область ежегодно принимает участие в соревнованиях школьной баскетбольной лиги. В этом сезоне участниками муниципальных соревнований стали почти 400 команд из 247 общеобразовательных организаций из всех городов и районов Самарской области.

Региональный этап "КЭС-баскета" с участием сильнейших по итогам муниципальных соревнований — школьных команд мальчиков и девочек — проходит с 12 февраля в Самаре в универсальном комплексе "МТЛ Арена".

Финальные матчи состоятся 16 февраля. Начало соревнований в 10:00, церемония награждения в 17:00.

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки. Также будут определены самые ценные игроки — MVP — финала.

В марте 2024 года команды-победительницы региональных соревнований получат возможность представить Самарскую область на финале чемпионата Приволжского федерального округа и поборются за право выхода в суперфинал.