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Баскетбол Спорт

16 февраля в Самаре состоится финал чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет" проводится в 17-й раз. В этом сезоне в нем участвуют 80 регионов РФ — это почти 17 700 команд и свыше 260 000 юных спортсменов. Турнир этого года посвящен памяти легендарного баскетболиста, олимпийского чемпиона, почетного президента "КЭС-баскета" Сергея Белова, которому в 2024 году могло бы исполниться 80 лет.

Самарская область ежегодно принимает участие в соревнованиях школьной баскетбольной лиги. В этом сезоне участниками муниципальных соревнований стали почти 400 команд из 247 общеобразовательных организаций из всех городов и районов Самарской области.

Региональный этап "КЭС-баскета" с участием сильнейших по итогам муниципальных соревнований — школьных команд мальчиков и девочек — проходит с 12 февраля в Самаре в универсальном комплексе "МТЛ Арена".

Финальные матчи состоятся 16 февраля. Начало соревнований в 10:00, церемония награждения в 17:00.
Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки. Также будут определены самые ценные игроки — MVP — финала.

В марте 2024 года команды-победительницы региональных соревнований получат возможность представить Самарскую область на финале чемпионата Приволжского федерального округа и поборются за право выхода в суперфинал.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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