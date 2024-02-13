16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области продолжают заключать социальные контракты Самарские родители продолжат получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет при выходе на работу Свыше 74 тысяч жителей области получают выплаты по уходу за нетрудоспособными "Четверть века рядом с домом": российские ритейлеры отмечают начало Года семьи В Самарской области происходит модернизация системы оказания бесплатной медицинской помощи

Соцподдержка Общество

Жители Самарской области продолжают заключать социальные контракты

ПЕСТРАВКА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области на оказание государственной социальной помощи семьям и одиноким людям в виде социального контракта в 2024 году будет направлено более 1,1 млрд рублей. Всего в регионе за время действия данной меры соцподдержки уже более 39 800 человек заключили социальные контракты. Из них почти 7 тысяч человек воспользовались данным видом помощи в прошлом году, порядка 60% — это семьи с детьми.

Помощь семьям с детьми в Самарской области является одним из приоритетов работы органов власти на всех уровнях. Регион одним из первых начал оказывать меру поддержки в виде социального контракта, которая теперь является частью национального проекта "Демография", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина.

Денежная выплата по социальному контракту предоставляется по программам социальной адаптации: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. Таким образом, соцконтракт предполагает целевые выплаты, направленные на повышение уровня доходов.

"Государство помогает людям, которые, в том числе, хотят открыть свое дело. Это старый разговор, что лучше — дать удочку либо рыбу. Вот здесь государство дает удочку", — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.

По данным регионального министерства социально-демографической и семейной политики, наиболее востребованным направлением для заключения социального контракта является предпринимательство. Чаще всего его заключают женщины, которые успешно совмещают предпринимательскую деятельность с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей.

С 2024 года соцконтракт переведен на принципы социального казначейства. Это позволит не только минимизировать количество бумажных документов, но и сделать получение такой помощи более удобной для человека, в том числе за счет единой формы заявления на Госуслугах.

Начинающий предприниматель из муниципального района Пестравский Вячеслав Шведов с помощью соцконтракта открыл кофейню. О возможности получить помощь государства на собственное дело узнала жена Вячеслава при подаче документов на детские социальные выплаты в Госуслугах. Обсудив на семейном совете бизнес-идею, Вячеслав Юрьевич подал заявку на оформление социального контракта.

"Нам быстро одобрили заявку, поданную на соцконтракт. Прошло не больше месяца, а я получил выплату на 350 тысяч рублей. Это помогло нашей семье открыть кофейню. Место для нее выбрали в центре села, где есть большой поток людей, ввиду того, что рядом расположены социальные объекты, крупные магазины, районный дом культуры, администрация района", — рассказывает Вячеслав Шведов.

Семья Шведовых на средства, полученные в рамках социального контракта, приобрела кофемашину, специализированный холодильник, мощную кофемолку и блендер. В настоящее время они готовят кофе в павильоне, но в планах есть желание построить летнее кафе, а в дальнейшем возможно и обустроят крытое помещение, конечно, если жителям села их идея понравится. В ассортименте кофейного павильона различные виды кофе и много выпечки от местных кондитерских. Как отмечают супруги Шведовы, которые вместе развивают свой проект, с открытием кофейни среднедушевой доход семьи увеличился.

У супругов Шведовых в конце 2019 года родилась дочь, на которую они, как и положено по законодательству, получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсаду.

Гид потребителя

Последние комментарии

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3