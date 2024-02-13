Двух человек эвакуировали при тушении загоревшегося дома в Кинеле

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В понедельник, 12 февраля, в 11:25 загорелся частный дом на ул. Ульяновской, 80 в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.